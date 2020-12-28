Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов высказался о поражении сборной России по хоккею от команды Чехии на групповом этапе молодежного чемпионата мира по хоккею.

Слова Ларионова цитирует портал Sport24. «То, что не забили, не может не беспокоить. Мы сегодня делали перестановки. К сожалению, много наших бросков чехи заблокировали», — заявил тренер, добавив, что нужно работать над тем, чтобы доводить шайбу до ворот.

Также Ларионов провел аналогию с матчем сборной России по футболу на ЧМ-2018 против испанцев: тогда команда смогла победить от обороны, как и Чехия сейчас победил россиян.

«Голы должны были идти с дальней дистанции, с отскоков. Нам нужно быть более разнообразными в следующих матчах», — отметил тренер, подчеркнув, что у него нет претензии по отдачи к форвардам Василию Подколзину, Родиону Амирову и Егору Чинахову.