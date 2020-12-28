Петербургский СКА сегодня, 28 декабря, сыграет выездной матч с «Сочи» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игра состоится на площадке ледового дворца «Большой» в Сочи. Начало матча назначено на 19:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте СКА здесь.

В текущем розыгрыше КХЛ СКА и «Сочи» уже провели два матча, оба состоялись в октябре 2020 года. Первая встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 4:3 в пользу СКА. Спустя несколько дней команды уже сыграли в Сочи и вновь победу одержала команда Валерия Брагина, на этот раз со счетом 4:1.

СКА идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, «Сочи» же располагается на предпоследней строчке.