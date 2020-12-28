Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась о перевоплощении в персонажа видеоигры Honkai Impact 3rd от китайской студии miHoYo.

В ролике на официальном ютуб-канале игры Медведева поделилась впечатлениями от превращения в валькирию по имени Дюрандаль.

По мнению фигуристки, обновленный персонаж Дюрандаль — это отличное сочетание силы и красоты. «Я бы сказала, что мы с ней – бойцы, которые ради победы готовы преодолеть все трудности», — отметила Медведева, добавив, что сам процесс преображения привел ее в абсолютный восторг.

«Голубые глаза, светлые длинные волосы и невероятный костюм – я сразу ощутила себя бесстрашной валькирией с невероятными способностями!» – рассказала Медведева в интервью.

Напомним, о сотрудничестве Евгении Медведевой с компанией miHoYo стало известно в середине декабря.