Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов прокомментировал результативные ошибки игроков команды в матче со сборной Чехии на молодежном чемпионате мира по хоккею 2021 года.

Игра прошла в Канаде и завершилась со счетом 0:2 в пользу сборной Чехии. Голевые ошибки в эпизодах совершили Даниил Чайка и Шакир Мухамадуллин.

Слова Ларионова цитирует портал «Чемпионат». По мнению тренера, в первом голе целую минуту была осада ворот чешской команды, затем бросок попал в щитки нападающему и случилась контратака.

«К сожалению, такие вещи случаются. Может быть, к счастью, что это не случилось в финале турнира. Ошибаются все, даже великие защитники», — сказал Ларионов, подчеркнув, что хоккеисты знают, что какие-то вещи они недоработали.

По словам Ларионова, резко оценивать игру ребят он не будет. «Мы вместе проигрываем и вместе выигрываем. Мы верим в каждого игрока, это неплохой урок, чтобы двигаться дальше и с позитивом выходить на следующие матчи», — подчеркнул Ларионов.