Чемпион мира по фигурному катанию, тренер Сергей Шахрай высказался о результатах чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске.

По мнению Шахрая в интервью «Советскому спорту», все призеры катались так, что он еще два часа не мог отойти после выступлений девушек.

«Сложнейшие элементы исполнили от начала до конца, без единой помарки, при прекрасной хореографии. Я такого не припомню», — подчеркнул Шахрай, подчеркнув, что каждая из фигуристок прыгнула два чистых четверных прыжка.

«Хотел бы сказать, что команда Тутберидзе проделала колоссальную работу – я перед ней преклоняюсь. Это лидеры мирового фигурного катания, и они обогнали всех на много-много корпусов», — заявил Шахрай.

Напомним, чемпионат России выиграла Анна Щербакова в третий раз подряд, вместе с ней призерами стали Камила Валиева и Александра Трусова.