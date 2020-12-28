Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева высказалась о своём выступлении на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

В своем «Инстаграме» Туктамышева выложила несколько фото с прокатов и рассказала о своем участии в турнире. «Непросто, но я боролась. Не хочется искать причины или оправдания. Хочется набраться сил и зарядиться новогодним настроением! Буду заряжать и вас!», — написала Туктамышева, подчеркнув, что поддержка фанатов — это то, что придает ей сил и позволяет верить в себя, двигаться дальше.

«До встречи на следующих соревнованиях!», — заключила фигуристка.

Напомним, Елизавета Туктамышева набрала за две программы на чемпионате России чуть более 204 баллов и заняла 7-е место.