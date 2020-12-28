Российский биатлонист Семен Сучилов высказался о своём участии в стартовых этапах Кубка мира по биатлону.

Слова спортсмена цитирует портал News.ru.

«Не обидно ли, что сразу после Контиолахти отправили домой? Тренерам и руководству виднее», — отметил спортсмен, подчеркнув, что в сборную биатлонисты начали отбираться еще с летних контрольных стартов и летнего чемпионата России.

По словам Сучилова, он бегал контрольные старты каждый месяц и на всех был в числе лидеров.

«Приехали в Европу, и я заметил, что вся команда бежит плохо, а мы чуть хуже, поэтому тренеры решили, что надо что-то делать. Привезли других парней, но они показали то же самое», — сказал Сучилов, подчеркнув, что команда должна была убедиться в том, что дело не в спортсменах и шашкой махать не стоит.