На утро 28 декабря в России было выявлено 27 787 новых случаев заболевания коронавирусом во всех регионах страны.

Данные оперштаба сообщает портал стопкоронавирус.рф. В Москве за последние сутки стало известно о 6253 новых случаях заболевания, в Санкт-Петербурге известно о 3748 заболевших за последний день.

За время пандемии в России было сделано 89,5 миллионов тестов на коронавирус, известно уже о 3 078 035 случаях заболевания. Из них 2 471 309 человек выздоровело, а еще 55 265 человек не смогли побороть болезнь.

Активных случаев коронавируса в России сейчас уже более 550 тысяч.

Число заболевших коронавирусом по всему миру уже превышает отметку в 80,7 миллиона человек. Лидер по числу случаев США — уже 19,1 млн заболевших в статистике, второе место у Индии (10,2 млн), третье — у Бразилии (7,4 млн).