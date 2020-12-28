Российский хоккеист, олимпийский чемпион-2018 Илья Ковальчук прилетел в Москву из США, чтобы присоединиться к составу омского «Авангарда».

Фото нападающего в аэропорту по прилете появилось в официальном «Инстаграме» клуба.

Напомним, в сезоне-2019/20 Илья Ковальчук успел поиграть сразу за три клуба в Национальной хоккейной лиге. Он начал сезон в «Лос-Анджелесе», затем перешел в «Монреаль Канадиенс», а после этого поиграл в «Вашингтон Кэпиталс». За это время нападающий сыграл 46 матчей и набрал всего 26 очков: 10 шайб + 16 передач.

В Континентальной хоккейной лиге Илья Ковальчук провел несколько сезонов в составе СКА, также он играл за «Ак Барс» и «Спартак». Контракт «Авангарда» с Ильей Ковальчуком подписан по схеме 1+1.