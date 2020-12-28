Американский боец ММА Дастин Порье высказал мнение о том, что мог бы побороться за титул чемпиона UFC в легком весе с ирландцем Конором Макгрегором.

Слова Порье цитирует портал MMA Junkie.

«Я чувствую, что Хабиб сдержит свое слово. Если он сказал, что на пенсии, скорее всего, так оно и есть. Считаю, что я и Конор потенциально могли бы побороться за пояс», — заявил Порье.

По словам американца, он бывший «временный» чемпион, а Макгрегор — бывший бесспорный чемпион, они оба потерпели свои последние поражения от действующего чемпиона UFC — Хабиба Нурмагомедова.

«Так что у нас есть сюжетная линия, которая может нам дать возможность побороться за титул», — заключил Порье.

Напомним, в январе 2020 года на турнире UFC 257 Дастин Порье и Конор Макгрегор проведут второй бой дург против друга в карьере.