В матче 16 тура английской Премьер-лиги «Эвертон» примет на «Гудисон Парк» «Манчестер Сити». Игра запланирована на 28 декабря 23:00 по московскому времени.

«Эвертон»

В рамках местного чемпионата клуб располагается на второй строчке, сыграв 15 встреч и имея в своём арсенале 29 баллов, что, несомненно, является очень достойным результатом. Причём «Эвертон» одержал победу в четырёх играх подряд и выиграв девять встреч в текущем сезоне. Однако здесь речь идёт про АПЛ. Эту отличную серию побед портит неудачный матч в рамках Кубка Лиги против МЮ, где клуб проиграл со счётом 0-2.

Из плюсов, «Эвертон, стал меньше пропускать в свои ворота и именно поэтому матчи стали проходить менее результативно в этом плане.

В последних встречах подопечные Карло Анчелотти выиграл «Шеффилд Юнайтед» со счётом 1-0 и «Челси» с аналогичным результатом. Помимо этого, клуб обыграл «Лестер» на гостевых трибунах со счётом 2-0.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» за последние четырнадцать сыгранных встреч добились пятой строчке в рамках чемпионата. Причём, клуб уже не проигрывал десять матчей подряд, а в рамках АПЛ данная серия составляет семь встреч.

«Манчестер Сити» в последнем матче одолел «Ньюкасл» 2:0. Кроме того, была победа над «Арсеналом» 4:1, благодаря которой клуб прошел в полуфинал Кубка лиги.

Прогноз и ставка

Котировки на эту встречу выглядят так: 6.20 дают на победу «Эвертона» и 1.51 поставили на победу «Ман Сити». Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 4.70.

Эксперты считают, что сегодняшняя встреча для «Манчестер Сити» должна пройти без каких-либо глобальных проблем и поэтому предлагают рассмотреть прогноз на победу это коллектива и на то, что он не пропустит с коэффициентом 2.65.