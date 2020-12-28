Киберспортиная команда Ninjas in Pyjamas показала наихудшей винрейт по картам среди всех команд из топ-30 рейтинга HLTV. Шведский коллектив имеет процент побед и поражение 47,3% за 169 сыгранных матчей за год.

Интересным фактом, является то, что самый худший коллектив должен выигрывать практически половину игр. Конкуренция среди тир-1 и тир-2 команд очень высока в данный момент.

Вторую строчку занял датский ростер North, который сыграл больше встреч и имеет процент на несколько долей выше. Команда Филипа aizy Айструпа выиграла 47,5% игр и встретилась со своими соперниками в 183 картах.

Третье место занимает бразильская команда MIBR с 49,1% винрейтом за 185 сыгранных матчей. Примечательно, что последние несколько месяцев для клуба прошли очень удачно. После подписания молодых киберспортсменов дела организации пошли в гору и ростер уже успел обыграть несколько тир-1 команд в онлайн-турнирах.

Четвёртое место с разницей в 0,03 очка досталось GODSENT с винрейтом 49,4% за 188 сыгранных картах. Европейскую команду достаточно давно не видно на радарах среди лучших команд мира, однако она стабильно держится на своём уровне и выигрывает чемпионаты.

Пятую строчку замыкает mousesports с 51% винрейта и 182 сыгранных карты. Подопечные Финна karrigan Андерсена имеют репутацию одной из самых нестабильных команд и именно поэтому они располагаются в списке с самым худшим винрейтом.

Команды с самым низким винрейтом по картам в 2020 году: