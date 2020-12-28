Российский биатлонист, призер чемпионата мира Никита Поршнев рассказал о том, как перенес коронавирус и когда планирует вернуться к соревнованиям.

Слова Поршнева цитирует сайт «Матч ТВ». По словам спортсмена, врачи и личный тренер дали рекомендацию не стартовать, пока биатлонист только тренируется.

«Прошел обследование в Москве, получил допуск, но от стартов сказали отказаться. Потому что сейчас нет смысла соревноваться после болезни. Восстанавливаюсь, тренируюсь», — заявил Поршнев, подчеркнув, что он чувствует себя нормально на тренировках.

«Высокая температура не проходила продолжительное время, из-за этого не мог никакие физические нагрузки давать. Только начинал что-нибудь делать, сразу температура подскакивала выше», — отметил Поршнев, добавив, что рассчитывал показать высокий результат на отборочных стартах, поскольку не пропустил в тренировочном процессе ни одного дня.

Напомним, из-за коронавируса Поршнев не смог принять участие в отборе в сборную на Кубок мира по биатлону.