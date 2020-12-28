Российский биатлонист Семен Сучилов стал победителем второй спринтерской гонки на Кубке России по биатлону в Ижевске, Удмуртия.

Спортсмены преодолели дистанцию в 10 километров с двумя огневыми рубежами. Сучилов, представляющий на соревнованиях регион ХМАО-Югра, допустил один промах и преодолел дистанцию за 27 минут и 49,2 секунды.

Второе место в гонке занял Евгений Сидоров, представитель Ленинградской области. Он уступил Сучилову 23 секунды и также был единожды не точен на огневых рубежах.

Третье место разделили между собой тюменский спортсмен Евгений Идинов и биатлонист из Московской области Кирилл Стрельцов. Они оба проиграли лидеру 37,1 секунды, при этом Идинов стрелял на ноль, а Стрельцов допустил один промах.