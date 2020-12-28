Стал известен состав мужской сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира по биатлону.

Информация появилась на официальном сайте СБР.

В список вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Матвей Елисеев, выступавшие на декабрьских этапах Кубка мира в Контиолахти и Хохфильцене. К ним присоединились Кирилл Стрельцов, набравший максимальное количество очков на «Ижевской винтовке», а также Игорь Малиновский, текущий лидер Кубка России.

Антон Бабиков, выступавший в Контиолахи и Хохфильцене, взят в команду тренерским решением.

Также стал известен состав мужской сборной России на кубок IBU. Гонки в Ардере побегут Семен Сучилов, Илья Гаврилов, Евгений Идинов, Евгений Сидоров, Рустам Каюмов, Карим Халили, Никита Поршнев и Даниил Серохвостов.