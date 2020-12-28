Игрок команды Gen.G по CS:GO Тимоти autimatic Та поделился информацией, чем он занимался во время своего отпуска. По словам киберспортсмена, долгое время было проведено в игре от Riot Games.

Никогда бы не подумал, что проведу весь отпуск в игре от Riot Games

Пользователи предположили, что autimatic имел ввиду шутер Valorant, так как некоторое время назад он уже изъявлял желание перейти профессионально в эту дисциплину. На тот момент, американец всё-таки решил остаться в CS:GO и продолжать развивать в этом направлении.

Valorant очень молодая, по сравнению с Counter-Strike дисциплина, однако за ней уже следят сотни тысяч игроков и появляются серьёзные киберспортивные команды и организации.

Ранее один из самых титулованных профессиональных игроков в Counter-Strike 1.6 и CS:GO Кристофер GeT_RiGhT Алесунд заявил, что заканчивает карьеру в этой дисциплине и переходит в шутер от Riot Games Valorant.