Юниорский состав VP.Prodigy проиграл российскому коллективу ex-ETHEREAL в рамках решающего матча онлайн-турнира Vulkan Fight Series 2020 по CS:GO. Даннное выступления являлось последним для ростера, так как они вылетели с чемпионата. Команда Павла PASHANOJ Легостаева обыграла своих соперников со счётом 2-0.

Dust2 : ex-ETHEREAL 16 — 14 VP.Prodigy

ex-ETHEREAL 16 — 14 VP.Prodigy Nuke ex-ETHEREAL 22 — VP.Prodigy

Матчи были максимально напряжённые и любой из коллективов мог стать победителем с сухим результатом, однако в двух случаях после первого половины победители встречи камбекали со счёта 6-9.

Лучшим игроком матча стал игрок команды ex-ETHEREAL Александр KENSI Gurkin, завершивший встречу с KD 77-43 (+30) и рейтингом HLTV 1.57.

В рамках онлайн-турнира Vulkan Fight Series 2020 пройдёт встреча на вылет между болгарским коллективом MBAPPEEK и российским клубом Winstrike в CS:GO. Матч запланирован на 18:10 по московскому времени 28 декабря.