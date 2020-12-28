Российский хоккеист «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко рассказал о том, собирался ли он завершать карьеру из-за тяжёлой травмы плеча.

В интервью порталу Sport24 Тарасенко отметил, что во время операции исправили то, что было сделано не так ранее, причина проблемы была найдена. «С плечом все хорошо. Восстановление идёт по плану», — отметила Тарасенко, подчеркнув, что врачи дают нормальные прогнозы.

«Я каждый день езжу на арену. Провожу разные тренировки, в том числе и с плечом связанные. Но пока не катаюсь», — отметил Тарасенко, добавив, что в скором времени он планирует выйти на лёд.

«Я не задумывался о завершении карьеры. Знаю хоккеистов, которые пропускали и больше времени, чем я. И ничего — возвращались», — заключил хоккеист.

Напомним, последнюю операцию на плече Владимир Тарасенко перенес в сентябре 2020 года.