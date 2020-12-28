Российский защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о том, как проходил его трансфер в «Зенит».

В интервью Sport24 Чистяков отметил, что перед переходом из «Ростова» в «Зенит» ему позвонил Сергей Семак и сказал, что хотел бы видеть его в команде, на что футболист сразу ответил согласием.

«Понимал, что конкуренты у меня очень высокого уровня. Осознавал, на что шел. Но так даже интереснее!», — отметил футболист, добавив, что вариант с арендой стал предложением от «Зенита» и скорее всего представлял собой просмотр.

В ответ на вопрос, какова цель у Чистякова в клубе, футболист заявил, что хочет остаться в «Зените».

Напомним, Дмитрий Чистяков пополнил состав команды в летнее трансферное окно. Права на футболиста пока принадлежат «Ростову».