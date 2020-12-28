Киберспортивная команда Gambit Esports в CS:GO стала лучшей по соотношению побед и поражений за 2020 год. Статистика бралась среди двадцати коллективов по самому высокому рейтингу HLTV. Данная информация была опубликована на сайте HLTV.

Команда Абая Hobbit Хасенова за год сыграл 368 карт, что является самым высоким результатом среди всех за 2020 год и имеет винрейт 68,2%. Второе место занял датский ростер Astralis с соотношением побед и поражений 65,4% за 191 сыгранную карту. В данный момент датчане располагаются на первой строчке среди лучших команд мира.

Третье место принадлежит немецкому коллективу BIG с 64,2% побед. Они сыграли 277 игр, что также является одним из самых больших результатов.

На четвёртой позиции расположился второй СНГ-коллектив Team Spirit с 64% винрейта и 264 сыгранных карт. Стоит обратить внимание, что «Драконы» в 2020 году активно набрали хорошую игровую форму и уверенно заняли место в тройке лучших в СНГ.

Пятёрку лучших закрыл североамериканский коллектив Chaos с 62% винрейта за 250 сыгранных карт.

Gambit 68.2% Astralis 65.4% BIG 64.2% Spirit 64% Chaos 62%

FURIA, Virtus.pro, Evil Geniuses, Vitality и Heroic заняли с пятого по десятое место. Стоит обратить внимание, что среди лучших наименьшее число карт сыграли датский ростер Astralis и североамериканский клуб Evil Geniuses.

Ранее киберспортиная команда Ninjas in Pyjamas показала наихудший винрейт по картам среди всех команд из топ-30 рейтинга HLTV. Шведский коллектив имеет процент побед и поражение 47,3% за 169 сыгранных матчей за год.