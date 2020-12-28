Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова выразила благодарности тренерам, команде и болельщикам после чемпионата России по фигурному катанию.

В своем «Инстаграме» фигуристка поделилась фотографиями с чемпионата, а затем отблагодарила своих тренеров — Евгения Плющенко, Дмитрия Михайлова и Сергея Алексеева. «Всем, кто заботился и помогал мне готовиться к этому старту, начиная от здоровья и заканчивая костюмами для выступлений», — написала Трусова.

Также фигуристка поблагодарила своих болельщиков за поддержку и веру, за любовь, которая не зависит от того, получилось у нее сегодня или нет.

«Я чувствую, что Вы рядом, узнаю Вас в толпе. И, конечно, спасибо моей семье и друзьям, они окружают меня теплом и уютом», — написала Трусова, поздравив всех с наступающим Новым годом.