Но нового сезона Dota Pro Ciruit остались считанные дни. Практически весь 2020 год команды провели в онлайн-формате и уже все порядком истосковались по LAN-ивентам и системе рейтинга.

Аналитик по Dota 2 Бен Noxville Стинуизен поделился своими мыслями относительно нового сезона Dota Pro Curciut. Стинуизен заявил, что разработчики Valve до сих пор оставляют в секрете информацию о прямых приглашениях на чемпионаты, поэтому он сам принял решение распределить коллективы в таблице

Новый сезон DPC стартует примерно через три недели. Как всегда, до сих пор ничего не анонсировано — большинство команд понятия не имеет, что происходит. Если бы я был в ответе за это, то таким бы образом распределил приглашения.

В европейском регионе по прямому приглашению аналитик разместил Team Secret, OG, Liquid, Nigma, Vikin,gg, Alliance и Chicken Fighters. Noxville также добавил строчку «???», в которой разместил коллективы, которые либо не имеют в данный момент полный ростер игроков, либо находятся в спорном положении.

В СНГ-регионе Стинуизен расположил по инвайту Virtus.pro, Natus Vincere, Spirit, Live To Win и Gambit. К спорным коллективам он добавил HellRaisers, Team Unqiue, Khan и Team Empire.

К закрытым инвайтам Noxville добаил Winstrike, Midas Club, Cyberium, EXTREMUM и Nemiga Gaming.

Ранее аналитик Бен Noxville Стинуизен поделился своим мнением относительно киберспортивной сцены в Dota 2. Он заявил, что выход ещё одной организации из дисциплины являет причиной плохой работы разработчиков Valve с игрой.