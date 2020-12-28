Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров пояснил, почему именно Антон Бабиков был включен в состав сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира тренерским решением.

В интервью «Матч ТВ» Майгуров отметил, что тренеры видят в Бабикове надежного стрелка, который неплохо себя показал в эстафетах на Кубке мира.

«Думаю, что в данном случае решение тренера было связано именно с этим», — заявил глава СБР, подчеркнув, что решение может быть связано с тем, что Бабиков переболел коронавирусом на этапе в Контиолахти.

«Тренеры считают, что весь его потенциал еще не исчерпан. Он может добрать свою спортивную форму», — сказал Майгуров.

Напомним, из новичков в составе мужской сборной на этапы Кубка мира в Оберхофе значатся Игорь Малиновский и Кирилл Стрельцов.