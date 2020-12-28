Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус выступил с критикой только что покинувших клуб руководителей: гендиректора Василия Кикнадзе, а также председателя совета директоров Анатолия Мещерякова.

Слова Геркуса цитирует портал Москва.ру. Специалист отметил, что в день своего ухода из клуба решил посмотреть, что за срок в 2 года и 4 месяца изменилось в «Локомотиве», сравнить работы двух команд.

«Однако бригада Мещеряков/Кикнадзе справилась намного быстрее. Жизнь сама подвела итоги», — отметил Геркус, добавив, что правление этих руководителей стало образцом непрофессионализма и войдет во все учебники «Как не надо управлять клубом».

Новым генеральным директором «Локомотива» стал бывший игрок клуба Владимир Леонченко.