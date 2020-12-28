Комментатор и стример по Dota 2 Рустам Adekvat Мавлютов поделился своим мнением относительно китайкой сцены в Dota 2 за 2020 года. Он считает, что лучший старт сезона был у PSG.LGD, а главными «неудачниками» являются Invictus Gaming.

лучший старт сезона у LGD (3 top1, 2 top2, 1 top4), дальше Elephant (2 top1, 1 top2, 1 top 5-6), VG по результативности на 3ем месте (1 top1, 1 top3, 1 top4 и 2 top 5-6) главные неудачники из тир1 команд — IG (вечные топ8, один раз топ4), лучшая команда из тир2 — Phoenix (дважды попадали в топ4)

Adekvat также добавил, что лучшим игроком для него стал киберспортсмен из PSG.LGD Ванг Ame Чинью, а среди новичков в лучших командах больше всего проявился себя игрок с ником Xm, который очень успешно проявил себя в EHOME.

Ранее Мавлютов поделился своими мыслями относительно нашумевших скандалов, связанных с подставными матчами в китайском регионе. Мавлютов заявил, что для данной сцены это уже является полулегелизованным миров, с которым никто не хочет бороться.