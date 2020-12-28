В рамках группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года сегодня, 29 декабря, пройдут три матча.

Все игры проходят без зрителей на одной арене — это стадион «Роджерс Плейс» в канадском Эдмонтоне.

На 2:00 по московскому времени запланирована встреча Австрии и Швеции. Если шведы начали свой путь на турнире с разгромной победы над командой Чехии со счетом 7:1, то Австрия проиграла США со счетом 0:11.

На 5:30 по московскому времени стоит начало матча между Словакией и Германией. Эти сборные уже успели сыграть на турнире по два матча, немцы проиграли обе встречи — с Финляндией и Канадой, а Словакия победила в первом матче Швейцарию, а затем уступила Канаде.

На 22:00 по московскому времени запланировано начало матча США — Чехия. Они начали турнир с поражений, но затем смогли реабилитироваться: США обыграл Австрию, Чехия — Россию.