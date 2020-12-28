Стример Илья Maddyson Давыдов поделился своим мнением относительно другого проекта от CD Projekt RED, который вышел несколько лет назад и набрал очень много положительных оценок от критиков и сообщества. Давыдов заявил, что The Witcher 3: Wild Hunt смотрится очень посредственным, особенно после взгляда на Cyberpunk 2077.

Кстати, после посредственного киберпанка ведьмак 3 тоже кажется каким-то убогим и картонным кинцом. Будто глаза открылись.

Ранее Давывдов раскритиковал игроков и зрителей по Dota 2. Он заявил, что его пугают люди, который продолжают играть в неё. Данной информацией стример поделился в своём твиттере.

Cyberpunk 2077 — это игра от CD Project RED, причем отошедшая от мира фэнтези и средневековья к будущему и киберпанковскому сеттингу. События игры разворачиваются в мире настольной RPG Cyberpunk 2020, однако временные рамки сдвинуты к 2077 году.