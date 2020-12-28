Арена «Ауф Шальке» в Гельзенкирхене в этом году не будет принимать лучших биатлонистов со всего света. За это в пандемию будет отвечать Рупольдинг: именно на этом стадионе и состоится сегодня, 28 декабря, Рождественская гонка или World Team Challenge. Как будет выглядеть соревнование без зрителей, без сильнейших биатлонистов мира и без Дмитрия Губерниева?

Nevasport отвечает на главные вопросы перед стартом последнего биатлонного события в 2020-м году.

Как будет проходить старт в 2020-м?

Изначально старт вообще хотели отменить в связи с решением немецкого правительства о запрете на проведение массовых мероприятий до конца года. На гонку уже начали сдавать билеты, а затем все решили провести несмотря ни на что. Вместо большого футбольного стадиона Рождественскую гонку теперь принимает старый добрый биатлонный стадион «Химгау Арена» в Рупольдинге. Этапа Кубка мира в сезоне-2020/21 там не будет, но зато будет коммерческий старт, который посмотрят все любители биатлона.

А еще где-то в Москве плачет Дмитрий Губерниев. Зрителей на стадионе, как уже говорилось, не будет, а освещать все действо с мест событий будут только немецкие телекомпании.

Какие прогнозы на текущую рождественскую гонку для россиян?

Самой опасной парой в этом соревновании выглядят итальянцы — Доротея Вирер и Лукас Хофер, они уже побеждали в гонке в 2018-м году. Поскольку норвежцев и французов в этом году нет (перестраховываются из-за пандемии), а шведы выставили состав из резервистов, то основными соперниками итальянцев будут немцы: Дениз Херманн/Бенедикт Долль и Франциска Пройс/Симон Шемп.

Россию представят Евгения Павлова/Матвей Елисеев. В прошлом году Елисеев выступал в паре с Екатериной Юрловой-Перхт, и российский дуэт занял последнее место в обеих гонках. Евгения Павлова — дебютантка гонки, однако в её активе золото чемпионата Европы в супермиксте, который проводится по схожим правилам.

Почему аналог Рождественской гонки не проходит в России уже несколько лет?

Как мы все помним, из-за проблем с нынешним статусом Союза биатлонистов России в нашей стране не проводятся международные биатлонные соревнования. С 2017-го года мы забыли, что такое российские этапы Кубка мира, а заодно и отложили в долгий ящик Гонку чемпионов: российский аналог Рождественской гонки.

С 2011 по 2014-й года турнир принимал СК «Олимпийский» в Москве, а в 2015-2016-м годах гонка прошла на стадионе «Жемчужина Сибири». После этого организаторы то не могли определиться, где проводить турнир — в Тюмени или в Москве, а затем заявку на проведение старта отклонял IBU.

Ещё одна причина — для хорошего коммерческого мероприятия нужно иметь большое количество спонсоров, а с ними у Союза биатлонистов России сейчас большие проблемы, бывшие еще и при Драчеве. Так что для начала нужно разобраться со статусом СБР, а там и свой аналог мирового вызова возродится.