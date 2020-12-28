Комментатор и стример в CS:GO Арсений ceh9 Триноженко высказался на счёт киберспортсмена Ладислава GuardiaN Ковача. Триноженко заявил, что главной проблемой 29-летнего словацкого игрока является лень и именно по этой причине он находится в таком положении. Данную информацию стример рассказал во время своей личной трансляции.

Я думаю, что основная проблема GuardiaN — это его лень, которая в итоге сыграла злую шутку против него. Сначала ему было просто неприятно играть в том составе, в который он попал. Потом его начали кибербуллить. Он очень остро на это всё реагировал и в итоге спекся. Не выдержал напряжения.

Ранее Триножеко поделился своим мнением относительно профессионального игрока российского состава Natus Vincere по CS:GO Кирилла Boombl4 Михайлова. Триноженко занявил, что для киберспортсмена необходим человек, который сможет помочь в развитии себя.