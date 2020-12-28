Российский боец ММА, действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов показал фото со своей прогулке на электросамокате по ночному городу.

«Когда мафия засыпает, я выезжаю в город. Не всегда, но выезжаю», — написал Нурмагомедов.

В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов в третий раз защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе: во втором раунде россиянин сумел одолеть Джастина Гэтжи удушающим приемом треугольник. После боя Хабиб поднялся на верхнюю строчку рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий.

Также Хабиб Нурмагомедов объявил после боя, что завершает карьеру в UFC. Такое решение он принял ради матери, которая не хотела, чтобы он дрался без отца.