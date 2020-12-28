Киберспортивная команда NRG выиграла свой первый турнир в новом составе по Valorant. Североамериканский коллектив обыграл канадский ростер Built By Games с итоговым счётом 2:1 и получил 6 000 долларов призовых.
Чтобы добраться до финала NRG обыграла Projekt Radiant с сухим счётом в 1/8 части турнира, далее клуб встретился с Phoenix1 и выиграл их с тем же счётом и в полуфинале обыграл Spacestation Gaming (2:0).
Матчи Nerd Street Gamers — Monthly December прошли 26–27 декабря в онлайне. 16 команд из Северной Америки разыграли $10 тыс.
Распределение призового фонда:
1 место: NRG — $6 тыс.;
2 место: Built By Gamers — $3 тыс.;
3 место: Spacestation Gaming — $1 тыс.
Ранее североамериканская киберспортивная организация NRG Esports объявила о подписании нового участника в свой состав по Valorant. К ростеру присоединился бывший профессиональный игрок в CS:GO Гейдж infinite Грин, последней командой которого стала Chaos. Данная информация появилась в твиттере NRG.
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