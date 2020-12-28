Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о причинах отрицательных результатов сборной России на Кубке мира, а также влиянии пандемии коронавируса на подготовку биатлонистов.

Слова Майгурова цитирует агентство ТАСС. «Это связано, наверное, с годом. В том числе, все по-разному тренировались, индивидуальная подготовка была, а часть спортсменов в команде», — отметил Майгуров, добавив, что тренерский штаб будет делать окончательные выводы по подготовке по окончании январских этапов Кубка мира. Сейчас тренерам нужно посмотреть, какие будут тенденции.

«Естественно, мы сейчас анализируем все это, чтобы с начала следующего сезона что-то изменить», — добавил Майгуров.

Напомним, уже 39 гонок сборная России по биатлону провела без медалей на Кубке мира.