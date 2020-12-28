Fortnite стала самой популярной игрой среди российских игроков, а Dota 2 и CS:GO возглавили лидирующие позиции по количеству просмотров и числу стримеров. Данная информация была опубликована на сайте MTS со ссылкой на свою статистику от портала WASD.TV и открытые данные от других сервисов.

Топ-5 игр:

Fortnite;

CS:GO;

Rust;

World of Tanks;

Dota 2.

Топ-5 игр по просмотрам на стримах:

Dota 2;

CS:GO;

Hearthstone;

Valorant;

Escape from Tarkov.

Некоторые представители сообщества считают, что это достаточно обоснованный рейтинг для Dota 2, так как намного приятнее смотреть за дисциплиной, когда есть медиаподдержка и чемпионаты, чем ежедневно играть в рейтинговые игры.

Ранее киберспортивная команда Gambit Esports в CS:GO стала лучшей по соотношению побед и поражений за 2020 год. Статистика бралась среди двадцати коллективов по самому высокому рейтингу HLTV. Данная информация была опубликована на сайте HLTV.