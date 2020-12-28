Fortnite стала самой популярной игрой среди российских игроков, а Dota 2 и CS:GO возглавили лидирующие позиции по количеству просмотров и числу стримеров. Данная информация была опубликована на сайте MTS со ссылкой на свою статистику от портала WASD.TV и открытые данные от других сервисов.
Топ-5 игр:
- Fortnite;
- CS:GO;
- Rust;
- World of Tanks;
- Dota 2.
Топ-5 игр по просмотрам на стримах:
- Dota 2;
- CS:GO;
- Hearthstone;
- Valorant;
- Escape from Tarkov.
Некоторые представители сообщества считают, что это достаточно обоснованный рейтинг для Dota 2, так как намного приятнее смотреть за дисциплиной, когда есть медиаподдержка и чемпионаты, чем ежедневно играть в рейтинговые игры.
Ранее киберспортивная команда Gambit Esports в CS:GO стала лучшей по соотношению побед и поражений за 2020 год. Статистика бралась среди двадцати коллективов по самому высокому рейтингу HLTV. Данная информация была опубликована на сайте HLTV.
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