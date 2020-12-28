Бывший нападающий «Зенита» и главный тренер «Томи» Александр Кержаков поделился впечатлениями от работы с клубом ФНЛ.

По словам Кержакова, без мыслей о положительных эмоциях он не стал бы заниматься этим делом. Кержаков уверен, что «Томь» недосчиталась большого количества очков, где-то не реализуя свои моменты и привозя их сами.

«За эти 15 матчей, что я руковожу командой, мы только 1-2 матча явно уступили сопернику. Весь тренерский штаб и руководство полны оптимизма, — отметил Кержаков, отвечая на вопросы болельщиков в инстагарме.

Отметим, что после 26 туров «Томь» занимает 21-е место в таблице ФНЛ, набрав 17 очков.