Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси рассказал о своем будущем в клубе. Месси ответил на вопрос, чтобы он сказал болельщикам в случае ухода из каталонского клуба.

По словам Месси, если его уход случится, он хотел бы сделать это наилучшим образом.

«Я не знаю, уйду ли я или нет. Гипотетически я хотел бы когда-нибудь вернуться в этот город и клуб и вносить свой вклад», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Месси отметил, что «Барселона» намного больше любого игрока, даже его и выразил надежду, что будущий президент сделает все возможное, чтобы клуб снова завоевывал важные трофеи.

Напомним, что контракт Месси с «Барселоной» завершится по окончании сезона.