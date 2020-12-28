Продюсер Илья Авербух, который поставил показательный номер для Алины Загитовой (спортсменка исполнила его в финале проекта), поделился впечатлениями от работы олимпийской чемпионки в качестве ведущей шоу. Загитова выполняла эти функции вместе с Алексеем Ягуиным.

«Алина была прекрасной! Я считаю, что это и для нее очень хороший задел на будущее», – приводит слова Авербуха «Спорт день за Днем». Авербух сообщил, что пока неясно, будут ли шоу в следующем году — это будет зависеть от руководства «Первого канал».

Напомним, что в 2020 году Загитова также поступила на журфак РАНХиГС на направление «Продюсирование и культурная политика». Спортсменка приостановила свою карьеру фигуристки в ноябре 2019 года.