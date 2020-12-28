Киберспортивная команда Thunder Predator по Dota 2 объявила об уходе саппорта Фариха Matthew Пуэнте. В данный момент в ростере осталось всего три игрока и два стендина. Данная информация была опубликована на официальной странице клуба в фейсбуке.

Matthew представлял интересны Thunder Predator c осени 2019 года и за это время он и его команда достойно выступали на различных турнирах и заняли второе место на OGA Dota PIT Season 2 и ESL One Thailand 2020 для своих регионов.

Алексис sl4d1n- Сепеда заменил киберспортсмена и уже тренируется с командой несколько месяцев. Вместе с ними он одержал победу на Movistar Liga Pro Gaming Final Series и BTS Pro Series Season 4 для американского региона.

Состав Thunder Predator по Dota 2: