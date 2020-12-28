Крайний защитник «Зенита» Данил Круговой поделился ожиданиями от предстоящей подготовке в составе петербургского клуба на сборе в Дубае.

«Жду, что будет тяжело. Будем закладывать функциональный фундамент, летних сборов и перерыва между чемпионатами не было, старались обретать форму через игры. Поэтому сейчас будем возвращаться в привычный тренировочный и игровой ритм», — приводит слова Кругового официальный сайт «Зенита».

По словам Кругового, первые тренировочные сборы пройдут в Дубае, где Круговой не был там ни разу. Защитник уверен, что условия будут отличные, поэтому задача футболистов — как следует поработать и подготовиться к возобновлению сезона.

Недавно Круговой проанализировал свою статистику — в этом сезоне за «Зенит» он сыграл 554 минуты из 2250 возможных во всех турнирах.