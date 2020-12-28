Бывший киберспортсмен команды Virtus.pro по Fortnite Дмитрий hurma Гейнц стал создателем контента в организации. Он будет запускать трансляции, создавать видео-контент и создавать креатив для организации. Данная информация была опубликована на сайте VP.

Вся моя игровая карьера прошла в Virtus.pro, и это был невероятный опыт. Меня спрашивали, скучаю ли я по тем временам и хотел бы я вернуться, но у меня ощущение, что я никуда не уходил. Сейчас стримы и другой контент приносят мне истинное удовольствие, и я рад, что клуб увидел в этом потенциал.

СЕО организации Сергей Гламазда поприветствовал нового контент-мейкера и заявил, что главной целью для клуба в грядущем годе станет развитие медиа-направления и данный шаг как никогда двигает Virtus.pro к этой цели.

Fortnite стала самой популярной игрой среди российских игроков, а Dota 2 и CS:GO возглавили лидирующие позиции по количеству просмотров и числу стримеров. Данная информация была опубликована на сайте MTS со ссылкой на свою статистику от портала WASD.TV и открытые данные от других сервисов.