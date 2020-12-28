Киберспортмен в CS:GO Рубен RUBINO Виллароел объявил о том, что будет дальше выступать в шутере от Riot Games Valorant. Норвежец признался, что уже долгое время занимается тренировками в игре и планирует найти достойный коллектив. Данной информацией он поделился в твиттере.

Последние два-три месяца я каждый день по несколько часов играю в Valorant. Сейчас я нахожусь на той стадии, когда следующим шагом должно стать создание подходящей команды, с которой я смогу прогрессировать еще больше. Так что, ребята, теперь я полностью в Valorant и ищу команду.

Киберспортсмен выступает в CS:GO уже на протяжении шести лет и за это время выиграл множество турниров за такие коллективы, как Dignitas, Heroic и Nordavind.

Ранее игрок команды Gen.G по CS:GO Тимоти autimatic Та поделился информацией, чем он занимался во время своего отпуска. По словам киберспортсмена, долгое время было проведено в игре от Riot Games.