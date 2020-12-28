Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси выразил свое отношение к нападающему туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

По словам Месси, есть много спортсменов, которые достойны восхищения. Среди них — Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Леброн Джеймс…

«Во всех видах спорта есть такие люди. В футболе – Криштиану Роналду. Я восхищаюсь всеми выдающимися атлетами», – приводит слова Месси La Sexta.

Месси также сказал, что не знает, уйдет ли из «Барселоны», а также рассказал, что не видит себя тренером после завершения карьеры футболиста.