Президент РФС Александр Дюков рассчитывает на полное возвращение болельщиков на игры РПЛ в следующем году.

Дюков подвел итоги года, отметив, что несмотря на трудности, вызванные пандемией COVID-19, удалось возобновить чемпионат России и по спортивному принципу определить его победителя. По словам Дюкова, чтобы это произошло РПЛ и РФС проделали большую работу.

Дюков отметил, что большую помощь в этой работе оказало правительство Российской Федерации, среди которых заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

«Надеюсь, что в следующем году, в том числе благодаря вакцинации, ситуация с вирусом улучшится и это позволит вернуть всех болельщиков на трибуны», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса футбольные матчи в России в 2020 году проводились с ограниченным количеством зрителей — не более половины от заполненности стадионов.