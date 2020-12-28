Блогер Василий Уткин выразил свое отношение к Алине Загитовой. По его словам, Алина стала лучше внешне, но в спорт больше не вернется.

«Загитова в моем понимании очень прибавила. В смысле попы и груди», — сказал Уткин в интервью Ивану Кузнецову в YouTube.

Уткин отменил, что у него нет и не может быть никаких отношений с Алиной Загитовой — никаких иных, кроме телевизионных. Журналист отметил, что Загитова стала просто красоткой и в ближайшие 2-3 года будет только прогрессировать в этом отношении. «Я думаю, что и дальше. Но два три года — это гарантированно», — отметил Уткин.

Василий подчеркнул, что Загитова никогда не вернется в фигурное катание.