Известный блогер Василий Уткин рассказал, что не считает, что женское фигурное катание стало прекраснее из-за работы тренера Этери Тутберидзе, воспитанницы которой постоянно занимают ведущие места на всех турнирах.

«Вполне возможно, что оно стало популярнее, но прекраснее не стало. Из него исчезли грудь и попа», — отметил Уткин в интервью Sports.ru.

Уткин не сомневается, что Тутберидзе имеет к этому отношение, поскольку это у нее катаются подростки. При этом, Уткин отметил, что не спорит о том, правильно это или нет. Но для него фигурное катание без груди и попы не так прекрасно, как с ними.

В том же интервью Уткин выразил уверенность, что Алина Загитова никогда не вернется в фигурное катание.