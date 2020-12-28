Владелец московского футбольного «Спартака» Леонид Федун оказался в пятерке самых обедневших миллиардеров из России.

По версии источников журнала Forbes, вице-президент «Лукойла» за 2020 год утратил 1,757 миллиарда долларов. Причина — мартовское падение цен на нефть. В данный момент состояние 64-летнего босса «Спартака» оценивается в 8,259 миллиарда.

Напомним, что Федун купил «Спартак» в 2004 году. С тех пор московский клуб взял только одно чемпионство и выиграли Суперкубок страны в 2017 году.

«Спартак» завершил зимнюю часть сезона РПЛ на третьем месте, отставая от «Зенита» на шесть очков.