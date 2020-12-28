Двукратный чемпион мира Илья Ковальчук не смог сыграть свой первый матч за новый клуб. Омский «Авангард» обыграл челябинский «Трактор» (5:3) без Ковальчука.

Как сообщает официальный сайт омского клуба, Ковальчук лишь в понедельник прибыл в расположение клуба. Игроку нужно было пройти медосмотр. Сообщается, что к общей группе бывший нападающий СКА присоединится во вторник, 29 декабря.

Напомним, что Ковальчук вернулся в Россию, подписав контракт с «Авангардом» по схеме «1+1». Ковальчук будет играть за «Авангард» под привычным 17-м номером.

В прошлом сезоне Илья Ковальчук успел сыграть сразу за три команды в НХЛ. Начал сезон в «Лос-Анджелес Кингз», потом перебрался в Монреаль Канадиенс», а завершал сезон в составе «Вашингтон Кэпиталз.