Опорный полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос стал лучшим по отборам в первой части сезона РПЛ. Колумбиец сделал 52 успешные попытки из 75 в общей сложности. Барриос выигрывал 69% всех единоборств.

Второе и третье места заняли футболисты «Ахмата» Мирослав Богосовац (58 отборов из 85) и Максим Ненахов (49 отборов из 73).

На четвертой позиции оказался защитник «Зенита» Дуглас Сантос (42 из 63, 67%), на пятой – хавбек «Спартака» Роман Зобнин (45 из 69, 65%).

Отметим, что в составе сборной Колумбии 26-летний Барриос провел 28 матчей. В его активе пока нет забитых голов за сборную. Барриос перебрался в петербургский клуб из «Боки Хуниорс» за 15 млн евро, с «Зенитом» он дважды выиграл чемпионата России, а также победил в Кубке и Суперкубке России.