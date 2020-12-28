Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о возможном возвращении в октагон.

Хабиб отметил, что UFC предлагает условия. Нурмагомедов подчеркнул, что бойцами его удивить тяжело удивить, поскольку половину из топ-10 он закончил досрочно.

«Есть условия, есть предложения. Мы скоро будем встречаться с Дэйном Уайтом. Нам есть что обсудить», — сказал Хабиб в эфире «Матч ТВ».

Хабиб отметил, что не хотел бы, чтобы вероятность его возвращения существовала. Боец подчеркнул, что продолжает тренировать и поддерживать форму, поскольку занимался этим делом всю свою жизнь и оставить тренировки просто так не может.

Напомним, что Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября после победы над Джастином Гейджи. Российский боец выиграл все свои 29 поединков в ММА.