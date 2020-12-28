Игра шестнадцатого тура английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Манчестер Сити» не состоится. Матч должен был пройти в Ливерпуле 28 декабря, но отменен по причине вспышки коронавируса в составе гостевого клуба.

Еще 25 декабря в «Манчетстер Сити» сообщили, что тесты на коронавирус бразильского форварда команды Габриэла Жезуса и защитника Кайла Уокера дали положительный результат. Также COVID-19 обнаружен у двух сотрудников клуба. Сегодня, 28 декабря в «Манчетстер Сили» обнаружены новые случаи заражения коронавирусом.

Премьер-лига провела консультации с клубами, после матч решено было перенести.