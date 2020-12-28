Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли ответил на вопрос, когда дебютирует новичок клуба Илья Ковальчук.

По словам Хартли, решение будет приниматься после встречи с тренерами и самим Ковальчук. Форвард давно не играл, поэтому находится на в форме.

«Илья не играл с весны, так что спешить мы не будем, посмотрим на его кондиции. Дело даже не в физической, а в игровой форме. Невозможно держать себя в игровой форме, катаясь с друзьями», — приводит слова Хартли пресс-служба КХЛ.

«Авангард» без Ковальчука в составе обыграл челябинский «Трактор» со счетом 5:3. По ходу матча омичи уступали со счетом 0:3.